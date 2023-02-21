Бухман Сара Айзиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бухман Айзик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1935
Дочь: Львовская Циля Шломовна
Отец ребёнка: Львовский Шломо Ицикович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Львовский Шломо Ицикович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Львовская Роза Шломовна
Отец ребёнка: Львовский Шломо Ицикович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Львовская Анна Шломовна
Отец ребёнка: Львовский Шломо Ицикович
Смерть
2003