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Бухман Сара Айзиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бухман Айзик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1935

Дочь: Львовская Циля Шломовна

Отец ребёнка: Львовский Шломо Ицикович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Львовский Изя Шломович

Отец ребёнка: Львовский Шломо Ицикович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Львовская Роза Шломовна

Отец ребёнка: Львовский Шломо Ицикович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Львовская Анна Шломовна

Отец ребёнка: Львовский Шломо Ицикович

Смерть
2003
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