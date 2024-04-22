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Ордин Михаил Парфёнович

Место рождения

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ордин Парфён Антонович

Мать: Ордина Катерина Ефимовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Ордин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ордина Лукья Дмитриевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ордин Калистрат Михайлович

Мать ребёнка: Ордина Лукья Дмитриевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ордин Аким Михайлович

Мать ребёнка: Ордина Лукья Дмитриевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Лукья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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