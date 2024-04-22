Ордин Михаил Парфёнович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ордин Парфён Антонович
Мать: Ордина Катерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ордин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Ордина Лукья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ордин Калистрат Михайлович
Мать ребёнка: Ордина Лукья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ордина Лукья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Лукья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно