Важник Андрей Никодимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Важник Никодим Пилипов
Мать: Важник Зеновья
Рождение ребёнка
25.07.1840
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Важник Маркіян
Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова
Рождение ребёнка
09.03.1845
Дочь: Дарья Андреева
Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова
Рождение ребёнка
02.05.1851
Дочь: Андреева Анна Андреева
Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова
Рождение ребёнка
03.05.1858
Дочь: Важник Мавра Андреева
Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова
Рождение ребёнка
06.01.1861
Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1900