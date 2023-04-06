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Важник Андрей Никодимов

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Место рождения

Копейное, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Важник Никодим Пилипов

Мать: Важник Зеновья

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.07.1840

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Важник Маркіян

Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова

Рождение ребёнка
09.03.1845

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова

Рождение ребёнка
02.05.1851

Дочь: Андреева Анна Андреева

Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Важник Михаил Андреев

Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.05.1858

Дочь: Важник Мавра Андреева

Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.01.1861

Сын: Важник Григорий Андреев

Мать ребёнка: Важник Федора Димитрова

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1900
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