Погребняк Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пишун Любовь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погребняк Валентин Терентьевич
Мать ребёнка: Стасевич Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова-Однофамилец Элеонора Терентьевна
Мать ребёнка: Стасевич Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погребняк Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Стасевич Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребняк Галина Терентьевна
Мать ребёнка: Стасевич Валентина