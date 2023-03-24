Погребняк Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пишун Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погребняк Валентин Терентьевич

Мать ребёнка: Стасевич Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова-Однофамилец Элеонора Терентьевна

Мать ребёнка: Стасевич Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погребняк Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Стасевич Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребняк Галина Терентьевна

Мать ребёнка: Стасевич Валентина

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