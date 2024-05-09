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Хамидулин Шамиль Хасанович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1957

Отец: Хамидулин Хасан Хафиятович

Мать: Хамидулина Рауза Абдулхан

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урусова Алия Рашидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Екатерина

Рождение ребёнка
09.05.1983

Сын: Хамидулин Марат Шамилевич

Мать ребёнка: Урусова Алия Рашидовна

Рождение ребёнка
08.08.1996

Сын: Хамидулин Тимур Шамилевич

Мать ребёнка: Корнеева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.2008

Сын: Марченко Руслан Шамилевич

Мать ребёнка: Марченко Екатерина

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