Хамидулин Шамиль Хасанович
Место рождения
Дата рождения11.10.1957
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Урусова Алия Рашидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченко Екатерина
Рождение ребёнка
09.05.1983
Сын: Хамидулин Марат Шамилевич
Мать ребёнка: Урусова Алия Рашидовна
Рождение ребёнка
08.08.1996
Сын: Хамидулин Тимур Шамилевич
Мать ребёнка: Корнеева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.2008
Сын: Марченко Руслан Шамилевич
Мать ребёнка: Марченко Екатерина