Шаклеин Ульян Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеин Ульян Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Шаклеин Емельян Марков

Мать: Шаклеина Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шаклеин Федор Ульянов

Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шаклеин Евфимий Ульянов

Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шаклеин Моисей Ульянов

Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шаклеин Никита Ульянов

Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шаклеин Тимофей Ульянов

Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Анна Тихонова

Смерть
Неизвестно
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