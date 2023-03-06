Шаклеин Ульян Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Шаклеина Анна Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаклеина Анна Тихонова
Смерть
Неизвестно