Зиновьева Марина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Марина Кузьминична

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Зиновьев Григорий Софронович

Отец ребёнка: Зиновьев Софрон Евдокимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Васса Софроновна

Отец ребёнка: Зиновьев Софрон Евдокимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Софрон Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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