Зиновьева Марина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Зиновьев Григорий Софронович
Отец ребёнка: Зиновьев Софрон Евдокимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Васса Софроновна
Отец ребёнка: Зиновьев Софрон Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно