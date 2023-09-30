Житникова (Кобыщенко) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житникова (Кобыщенко) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1953

Отец: Кобыщенко Николай Семёнович

Мать: Кобыщенко (Перепелица) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.02.1975

Дочь: Безгинская (Житникова) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Житников Николай Витальевич

Рождение ребёнка
19.12.1980

Дочь: Зверская (Житникова) Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Житников Николай Витальевич

Смерть
Неизвестно

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