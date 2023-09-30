Житникова (Кобыщенко) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1953
Рождение ребёнка
27.02.1975
Дочь: Безгинская (Житникова) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Житников Николай Витальевич
Рождение ребёнка
19.12.1980
Дочь: Зверская (Житникова) Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Житников Николай Витальевич
Смерть
Неизвестно