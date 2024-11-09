Прохорихин Димитрий младший Феодоров
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1901
Сын: Прохорихин Константин Димитриев
Мать ребёнка: Лядочкина Пелагея Космина
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Прохорихина) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Лядочкина Пелагея Космина
Мысовская, Яровская волость, Тюменский уезд
Смерть
Неизвестно