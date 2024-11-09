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Прохорихин Димитрий младший Феодоров

Место рождения

Николаевка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Прохорихин Феодор Георгиев / Егоров

Мать: Прохорихина Аксинья Кузьмина

Николаевка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Прохорихин Константин Димитриев

Мать ребёнка: Лядочкина Пелагея Космина

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Прохорихина) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Лядочкина Пелагея Космина

Мысовская, Яровская волость, Тюменский уезд
Смерть
Неизвестно

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