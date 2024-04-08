Боженов Михей Феклистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженов Михей Феклистов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Боженов Феклист Иванович

Мать: Боженова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Боженов Степан Михеевич

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Боженов Трофим Михеевич

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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