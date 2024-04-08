Боженов Михей Феклистов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Боженов Феклист Иванович
Мать: Боженова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Гавриловна
Смерть
Неизвестно