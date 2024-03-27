Полуэктова (Полуэктова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолуэктова (Полуэктова) Елена

Полуэктова (Полуэктова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1922

Дочь: Коваленко Антонина

Отец ребёнка: Полуэктов Афанасий

Кемеровская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктов Афанасий

Смерть
1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close