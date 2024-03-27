Полуэктова (Полуэктова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1922
Дочь: Коваленко Антонина
Отец ребёнка: Полуэктов Афанасий
Кемеровская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полуэктов Афанасий
Смерть
1932