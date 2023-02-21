Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1761 г.р.

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Андрей Степанов

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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