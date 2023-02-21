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Полторацкий Яков Прокопович

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Место рождения

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912 ст.

Отец: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

Мать: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Полторацкая Анна Климовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Полторацкая Анна Климовна

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полторацкая Анна Климовна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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