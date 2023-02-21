Полторацкий Яков Прокопович
Место рожденияд. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1912 ст.
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Полторацкая Анна Климовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: Полторацкая Анна Климовна
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно