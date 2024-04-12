Перегоедов Яков Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерегоедов Яков Поликарпович

Перегоедов Яков Поликарпович

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

12.02.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Арест
15.03.1938
Обвинение: ст. 58 п. 7-11 УК РСФСР
Осуждение
14.06.1938
Приговор: ВМН. 4 октября 1938г. ж. - д. коллегией Верховного суда СССР расстрел заменён на 15 лет лишения свободы в ИТЛ.
Реабилитация осужденного
31.10.1956
Основание реабилитации: за отсутствием состава преступления.
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
12.02.1940
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close