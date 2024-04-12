Перегоедов Яков Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти12.02.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Арест
15.03.1938
Обвинение: ст. 58 п. 7-11 УК РСФСР
Осуждение
14.06.1938
Приговор: ВМН. 4 октября 1938г. ж. - д. коллегией Верховного суда СССР расстрел заменён на 15 лет лишения свободы в ИТЛ.
Реабилитация осужденного
31.10.1956
Основание реабилитации: за отсутствием состава преступления.
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
12.02.1940
Магадан, город Магадан, Магаданская область