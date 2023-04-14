Бисолтанка Тоушева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Кадрячко Иштуганов
Отец ребёнка: Иштуган Байтуганов
Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошка Иштуганов
Отец ребёнка: Иштуган Байтуганов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иштуган Байтуганов
Смерть
Неизвестно