Бисолтанка Тоушева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бисолтанка Тоушева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1666 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Кадрячко Иштуганов

Отец ребёнка: Иштуган Байтуганов

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошка Иштуганов

Отец ребёнка: Иштуган Байтуганов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иштуган Байтуганов

Смерть
Неизвестно
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