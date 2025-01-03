Валл, Волосова (Регер) Гертруда Исаковна 29.09.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Валл, Волосова (Регер) Гертруда Исаковна

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Место рождения

Славгородский р-н Алтайский край

Дата рождения

29.09.1909

Дата смерти

01.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1909

Отец: Регер Иса (А) К Исакович

Мать: Регер (Энгбрехт) Агата Петровна

Славгородский р-н Алтайский край
Бракосочетание
04.04.1930

Муж: Валл Франц Францевич

Верхне-Полтавский сельсовет Тамбовского р-на Амурской обл.
Рождение ребёнка
21.01.1931

Дочь: Махина (Валл) Гертруда Францевна

Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич

с. Розенталь Тамбовского р-на, Амурской обл.
Рождение ребёнка
21.01.1931

Дочь: Махина (Валл) Гертруда Францевна

Отец ребёнка: Валл Франц Францевич

с. Розенталь Амурской обл.
Рождение ребёнка
30.11.1934

Сын: Валл Франц Францевич

Отец ребёнка: Валл Франц Францевич

п.Мгачи Алесандровский р-н Сахалинская область
Рождение ребёнка
30.11.1934

Сын: Валл Франц Францевич

Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.02.1940

Дочь: Малыгина (Волосова) Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич

п.Мгачи Алесандровский р-н Сахалинская область
Рождение ребёнка
12.02.1942

Дочь: Катышевцева (Волосова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич

п.Мгачи Алесандровский р-н Сахалинская область
Рождение ребёнка
20.04.1945

Сын: Волосов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич

п.Мгачи Алесандровский р-н Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.07.1947

Дочь: Мерчина (Волосова) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Чегренева, Черных (Волосова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич

п.Мгачи Алесандровский р-н Сахалинская область
Бракосочетание
?.03.1959

Муж: Волосов Григорий Яковлевич

п.Мгачи Алесандровский р-н Сахалинская область
Смерть
01.01.1990
п.Мгачи Алесандровский р-н Сахалинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
п.Мгачи Алесандровский р-н Сахалинская область

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