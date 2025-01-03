Валл, Волосова (Регер) Гертруда Исаковна
Место рожденияСлавгородский р-н Алтайский край
Дата рождения29.09.1909
Дата смерти01.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Муж: Валл Франц Францевич
Дочь: Махина (Валл) Гертруда Францевна
Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич
Дочь: Махина (Валл) Гертруда Францевна
Отец ребёнка: Валл Франц Францевич
Сын: Валл Франц Францевич
Отец ребёнка: Валл Франц Францевич
Сын: Валл Франц Францевич
Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич
Дочь: Малыгина (Волосова) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич
Дочь: Катышевцева (Волосова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич
Сын: Волосов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич
Дочь: Мерчина (Волосова) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич
Дочь: Чегренева, Черных (Волосова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Волосов Григорий Яковлевич