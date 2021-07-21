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Бочкарёв Евгений Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1938

Дата смерти

21.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1938

Отец: Бочкарёв Пётр Васильевич

Мать: Бочкарёва Антонина Петровна

Рождение ребёнка
10.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
19.07.1966

Дочь: Фадеева Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Тамара Андреевна

Смерть
21.07.2021
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