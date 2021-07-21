Бочкарёв Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1938
Дата смерти21.07.2021
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1938
Рождение ребёнка
10.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
19.07.1966
Дочь: Фадеева Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Тамара Андреевна
Смерть
21.07.2021