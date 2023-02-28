Совков Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения17.12.1906
Дата смерти29.12.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
27.08.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Совкова Фёкла Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
29.12.1975
Балко-Грузский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область