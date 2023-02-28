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Совков Григорий Федорович

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Место рождения

Угольное, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

17.12.1906

Дата смерти

29.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1878 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906

Отец: Совков Фёдор Прокофьевич

Мать: Совкова Варвара Ильинична

Угольное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Совкова Фёкла Федоровна

Рождение ребёнка
27.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Совкова Фёкла Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совкова Фёкла Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Совкова Фёкла Федоровна

Смерть
29.12.1975
Балко-Грузский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
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