Хлопин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлопин Андрей
Рождение ребёнка
13.08.1932
Сын: Хлопин Александр Иванович
Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна
Россия
Упоминание
01.11.1943
Участвовал в ВОВ, демобилизован 1.11.1943 г.
Военная служба
01.11.1943
Рождение ребёнка
04.11.1944
Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1947
Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна
Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно