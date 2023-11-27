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Хлопин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлопин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1932

Сын: Хлопин Александр Иванович

Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна

Россия
Упоминание
01.11.1943
Участвовал в ВОВ, демобилизован 1.11.1943 г.
Военная служба
01.11.1943
Рождение ребёнка
04.11.1944

Сын: Хлопин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна

Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1947

Сын: Хлопин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлопин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Хлопина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлопина Прасковья Ивановна

Смерть
15.05.1954
Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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