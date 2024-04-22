Калашников Лазарь Савватеевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Калашников Савватей Иванович
Мать: Калашникова 3
Калашников Лазарь Савватеевич Год рождения 1875, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, Нижний Жирим Год репрессии 1931, дело прекращено за недоказанностью состава преступления Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1898
Сын: Калашников Меркурий Лазаревич
Мать ребёнка: Калашникова 5
Калашников Меркурий Лазаревич Год рождения 1898, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим Год репрессии 1937, ВМН Источник: Книга памяти Бурятии: подготовительные мат... Показать все
Рождение ребёнка
1900
Сын: Калашников Галактион Лазаревич
Мать ребёнка: Калашникова 5
Никольск, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Галактион Лазаревич Год рождения 1900, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Никольское Год репрессии 1938, ВМН Источник: Книга памяти Иркутской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калашникова 5
Место жительства
Неизвестно
Гашей, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно