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Калашников Лазарь Савватеевич

Место рождения

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Калашников Савватей Иванович

Мать: Калашникова 3

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Лазарь Савватеевич Год рождения 1875, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, Нижний Жирим Год репрессии 1931, дело прекращено за недоказанностью состава преступления Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1898

Сын: Калашников Меркурий Лазаревич

Мать ребёнка: Калашникова 5

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Меркурий Лазаревич Год рождения 1898, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим Год репрессии 1937, ВМН Источник: Книга памяти Бурятии: подготовительные мат... Показать все
Рождение ребёнка
1900

Сын: Калашников Галактион Лазаревич

Мать ребёнка: Калашникова 5

Никольск, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Галактион Лазаревич Год рождения 1900, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Никольское Год репрессии 1938, ВМН Источник: Книга памяти Иркутской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова 5

Место жительства
Неизвестно
Гашей, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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