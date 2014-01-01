Кичигин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичигин Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

01.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.2014
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