Чхало (Чхаленко) Лукия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Лукия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Чхало Моисей Гордеевич

Мать: Чхало Мария

Смерть
Неизвестно
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