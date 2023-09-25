Милодора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Ион Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Кузьмич
Смерть
После 1858