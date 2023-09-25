Милодора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милодора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1853 г.р.
Около 1858 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ион Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Кузьмич

Ласковцево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Кузьмич

Ласковцево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Ласковцево, Шуйский район, Северный край

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