Аграфена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Чередов Иван Анфиногенович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Анфиногенович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Чередов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Чередов Иван Анфиногенович
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Чередов Иван Анфиногенович
Смерть
Неизвестно