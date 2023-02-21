Аграфена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Чередов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Анфиногенович

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Анфиногенович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чередов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Анфиногенович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Чередов Михей Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Анфиногенович

Смерть
Неизвестно
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