Прохоров Сергей
Место рождения
Дата рождения15.07.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1921
Отец: Прохоров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова Антонина
Lushun, Китай
Рождение ребёнка
18.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова Антонина
Lushun, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Антонина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно