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Прохоров Сергей

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Место рождения

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.07.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1921

Отец: Прохоров Михаил

Мать: не указана

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Антонина

Lushun, Китай
Рождение ребёнка
18.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Антонина

Lushun, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Антонина

Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область
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