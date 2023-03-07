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Сыкчин Сергей Васильев

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Место рождения

поч. Ивашка Поняшева, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Около 1662 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Сыкчин Василий (Васка) Давыдов

Мать: Сыкчина Варвара Леонтьева

поч. Ивашка Поняшева, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Добротинская, Гороховская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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