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Гавриленко Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1939

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1966

Сын: Гавриленко Олег Иванович

Мать ребёнка: Гавриленко Вера Михайловна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.11.1968

Дочь: Невьянцева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Гавриленко Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко Вера Михайловна

Смерть
1999
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
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