Гавриленко Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1939
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1966
Мать ребёнка: Гавриленко Вера Михайловна
Рождение ребёнка
15.11.1968
Дочь: Невьянцева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Гавриленко Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999