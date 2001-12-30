Земскова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1947
Дата смерти30.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1969
Дочь: Кветкина Юлия Валериевна
Отец ребёнка: Земсков Валерий Витальевич
Рождение ребёнка
12.07.1982
Сын: Земсков Виталий Валерьевич
Отец ребёнка: Земсков Валерий Витальевич
Смерть
30.12.2001