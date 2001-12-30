Земскова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1947

Дата смерти

30.12.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1969

Дочь: Кветкина Юлия Валериевна

Отец ребёнка: Земсков Валерий Витальевич

Рождение ребёнка
12.07.1982

Сын: Земсков Виталий Валерьевич

Отец ребёнка: Земсков Валерий Витальевич

Смерть
30.12.2001
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