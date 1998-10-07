Утюгов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утюгов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1974

Дата смерти

07.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.10.1998
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