Утюгов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1974
Дата смерти07.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.10.1998