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Аносов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1920

Дата смерти

25.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1920

Отец: Аносов Андрей Тихонович

Мать: Аносова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
29.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.1988
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