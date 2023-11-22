Аносов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1920
Дата смерти25.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1920
Отец: Аносов Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
29.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.1988