Бадиатуллина (Айзятуллова) Хатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1901
Дата смерти07.11.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1901
Отец: Айзетулла
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла
Рождение ребёнка
17.01.1928
Дочь: Шакирова Ханифя Зинятулловна
Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла
с.Старый Мочалей Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1934
Сын: Бадиатуллин Эктемь
Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла
Рождение ребёнка
10.02.1935
Дочь: Гельжэйре
Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бадиатуллин Мактасип
Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валидя
Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла
Смерть
07.11.1985
с. Старый Мочалей