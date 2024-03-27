Бадиатуллина (Айзятуллова) Хатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадиатуллина (Айзятуллова) Хатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1901

Дата смерти

07.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1901

Отец: Айзетулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бадиатуллин Абдулгани

Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла

Рождение ребёнка
17.01.1928

Дочь: Шакирова Ханифя Зинятулловна

Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла

с.Старый Мочалей Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1934

Сын: Бадиатуллин Эктемь

Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла

Рождение ребёнка
10.02.1935

Дочь: Гельжэйре

Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бадиатуллин Мактасип

Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валидя

Отец ребёнка: Бадиатуллин Зиннятулла

Смерть
07.11.1985
с. Старый Мочалей
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