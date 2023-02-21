Нурмухаметов Варис Гумерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1941
Дата смерти14.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1965
Дочь: Смирнова Светлана Варисовна
Мать ребёнка: Вильданова Райса Хакимовна
Субханкулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.01.1971
Дуслык, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан