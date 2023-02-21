Нурмухаметов Варис Гумерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНурмухаметов Варис Гумерович

Нурмухаметов Варис Гумерович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1941

Дата смерти

14.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1965

Дочь: Смирнова Светлана Варисовна

Мать ребёнка: Вильданова Райса Хакимовна

Субханкулово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.01.1971
Дуслык, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close