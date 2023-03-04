Палкина (Фишева) Василиса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Фишев Пётр Григорьевич
Мать: Фишева Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Палкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Палкин Аверкий Васильевич
Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764