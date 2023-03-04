Палкина (Фишева) Василиса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина (Фишева) Василиса Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Фишев Пётр Григорьевич

Мать: Фишева Татьяна Ермолаева

Рождение ребёнка
1732

Сын: Палкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Палкин Сава Васильевич

Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Палкин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Палкин Аверкий Васильевич

Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Палкин Ларион Васильевич

Отец ребёнка: Палкин Василий Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Василий Спиридонович

Смерть
После 1764
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