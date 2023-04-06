Шевнина (Ковырзина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ковырзин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1925
Дочь: Норкина Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевнин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
После 1926
Дочь: Шевнина Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевнин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Степанова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевнин Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1989