Шевнина (Ковырзина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина (Ковырзина) Анна Степановна

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Место рождения

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ковырзин Степан

Мать: не указана

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Норкина Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевнин Дмитрий Матвеевич

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1926

Дочь: Шевнина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевнин Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Степанова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевнин Дмитрий Матвеевич

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Дмитрий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1989
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