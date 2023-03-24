(Ястребова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ястребова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: Галина Павловна

Смерть
Неизвестно
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