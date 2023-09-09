Феткулаев Замир Мукадисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феткулаев Замир Мукадисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1966

Отец: Феткулаев Мукадис

Мать: Феткулаева Марзие

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феткулаева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1988

Сын: Феткулаев Альберт Замирович

Мать ребёнка: Феткулаева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1994

Дочь: Ажбикберова Регина Замировна

Мать ребёнка: Феткулаева Светлана Николаевна

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