Матикайнен (Ериккайнен) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Ериккайнен) Мария Петровна

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Место рождения

Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

30.?.1866

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ериккайнен Петр

Мать: не указана

Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.02.1820

Дочь: Райккерус Кристина Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрахам Фридрихович

Рождение ребёнка
15.05.1822

Дочь: Катарина Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрахам Фридрихович

Рождение ребёнка
20.12.1825

Сын: Матикайнен Петр Абрамович

Отец ребёнка: Матикайнен Абрахам Фридрихович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.03.1831

Сын: Матикайнен Адам Абрамович

Отец ребёнка: Матикайнен Абрахам Фридрихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Абрахам Фридрихович

Смерть
30.?.1866
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