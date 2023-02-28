Матикайнен (Ериккайнен) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти30.?.1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ериккайнен Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1820
Дочь: Райккерус Кристина Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрахам Фридрихович
Рождение ребёнка
15.05.1822
Дочь: Катарина Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрахам Фридрихович
Рождение ребёнка
20.12.1825
Сын: Матикайнен Петр Абрамович
Отец ребёнка: Матикайнен Абрахам Фридрихович
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.03.1831
Сын: Матикайнен Адам Абрамович
Отец ребёнка: Матикайнен Абрахам Фридрихович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.?.1866