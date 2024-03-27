Пелепягин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелепягин Андрей

Пелепягин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пелепягин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пелепягина Афимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Пелепягина Афимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелепягин Иван

Мать ребёнка: Пелепягина Афимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелепягина Афимья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close