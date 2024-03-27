Пелепягин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пелепягин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Пелепягина Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Пелепягина Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелепягин Иван
Мать ребёнка: Пелепягина Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелепягина Афимья
Смерть
Неизвестно