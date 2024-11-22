Архипов Николай приемыш 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архипов Николай приемыш

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1783 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сергеева Матрена

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
09.06.1826

Жена: Тимофеева Агафья

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Агафья

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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