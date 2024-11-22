Архипов Николай приемыш
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Сергеева Матрена
Бракосочетание
09.06.1826
Жена: Тимофеева Агафья
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Агафья
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно