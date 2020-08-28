Терентьев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1942

Дата смерти

28.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1942

Отец: Терентьев Петр Михайлович

Мать: Терентьева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Терентьева Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1968

Дочь: Абсалямова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Терентьева Юлия Ивановна

Смерть
28.08.2020

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