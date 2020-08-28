Терентьев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1942
Дата смерти28.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1942
Отец: Терентьев Петр Михайлович
Мать: Терентьева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Терентьева Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1968
Дочь: Абсалямова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Терентьева Юлия Ивановна
Смерть
28.08.2020