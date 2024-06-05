Рыжов Петр Яковлевич
Место рожденияСело Архангельское Тамбовской губернии
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжова Соломея Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Рыжов Захар Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Рыжова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Рыжова Мария Петровна
Мать ребёнка: Рыжова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Рыжов Лука Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно