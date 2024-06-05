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Рыжов Петр Яковлевич

Место рождения

Село Архангельское Тамбовской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова Соломея Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Рыжов Захар Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Рыжова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Рыжова Мария Петровна

Мать ребёнка: Рыжова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Рыжов Лука Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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