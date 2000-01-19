Хрол Мидарт Екеньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1910
Дата смерти19.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910
Отец: Хрол Екеньтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рейкун Софья Зеноновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрол Дана Мидартовна
Мать ребёнка: Янина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина
Рождение ребёнка
17.01.1944
Сын: Хрол Станислав Мидартович
Мать ребёнка: Рейкун Софья Зеноновна
Рождение ребёнка
22.11.1945
Дочь: Хрол Тереса Мидартовна
Мать ребёнка: Рейкун Софья Зеноновна
Смерть
19.01.2000