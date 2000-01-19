Хрол Мидарт Екеньтьевич 25.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хрол Мидарт Екеньтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1910

Дата смерти

19.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910

Отец: Хрол Екеньтьев

Мать: Микалаёнок Магдалена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрол Чеслав Мидартович

Мать ребёнка: Рейкун Софья Зеноновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрол Дана Мидартовна

Мать ребёнка: Янина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина

Рождение ребёнка
17.01.1944

Сын: Хрол Станислав Мидартович

Мать ребёнка: Рейкун Софья Зеноновна

Рождение ребёнка
22.11.1945

Дочь: Хрол Тереса Мидартовна

Мать ребёнка: Рейкун Софья Зеноновна

Смерть
19.01.2000

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