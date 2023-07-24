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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?????????????? Марфа
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?????????????? Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?????????????? Марфа