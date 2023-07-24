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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?????????????? Марфа

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?????????????? Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?????????????? Марфа

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