Тарасов Иван (Ивашко) Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Иван (Ивашко) Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Тихон

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Давыдовская Ерофеева, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
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