Заксенберг Илья Матвеевич 01.07.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заксенберг Илья Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1933

Дата смерти

08.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1933

Отец: Заксенберг Матвей Ильич

Мать: Заксенберг (Гринтух) Фаня (Фаина) Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дестечян) Вилена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дестечян) Вилена Викторовна

Смерть
08.10.2016
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Северное кладбище, участок 1, ряд 19, захоронение 8

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