Заксенберг Илья Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1933
Дата смерти08.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Дестечян) Вилена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.2016
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Северное кладбище, участок 1, ряд 19, захоронение 8