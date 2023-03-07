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Мосунова Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия Игнатьева

Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Мосунов Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Мосунов Дмитрий Игнатьев

Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Мосунов Вукол Игнатьев

Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Екатерина Игнатьева

Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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