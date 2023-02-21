Крылов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Крылов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Крылова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Козлова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Крылова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989