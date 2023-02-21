Крылов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Николай Николаевич

Крылов Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Крылов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Крылова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Козлова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Крылова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Екатерина Александровна

Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close