(Родионова) Надежда Яковлевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Россия
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно