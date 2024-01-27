(Родионова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Родионова) Надежда Яковлевна

(Родионова) Надежда Яковлевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Родионов Яков Матвеевич

Мать: Родионова Евдокия Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close