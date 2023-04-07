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Гетте Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гетте Кондрат Адамович

Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)

Рождение ребёнка
04.05.1937

Сын: Гетте Кенус Адамович

Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юзефина Адамовна

Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гетте Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гетте Альберт Адамович

Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурикова Варвара Адамовна

Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведюк Эмма Адамовна

Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетте Адам (Andreas)

Место жительства
Неизвестно
Хохлово, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
1955
Хохлово, Саргатский муниципальный район, Омская область
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