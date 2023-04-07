Гетте Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)
Рождение ребёнка
04.05.1937
Сын: Гетте Кенус Адамович
Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юзефина Адамовна
Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гетте Иосиф Адамович
Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурикова Варвара Адамовна
Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведюк Эмма Адамовна
Отец ребёнка: Гетте Адам (Andreas)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гетте Адам (Andreas)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1955