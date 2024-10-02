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Савин Сергей Петрович

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Место рождения

Шаталиха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савин Пётр Петрович

Мать: Савина (Лопатина) Татьяна Степановна

Шаталиха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна

Шаталиха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Савина) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ластина (Савина) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерастова (Савина) Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркова (Савина) Евстолия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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