Савин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова (Савина) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ластина (Савина) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерастова (Савина) Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Савина (Гущина) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова (Савина) Евстолия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно